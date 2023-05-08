Новая дата судебного процесса по делу Салима Муслимова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова.

Как сообщает в понедельник Day.Az, на процессе, проходившем под председательством судьи Фаига Ганиева, было сказано, что обвиняемый в указанный срок возместил крупную сумму за причиненный ущерб. За исключением факта присвоения, связанного с компаниями, обвиняемый Салим Муслимов возместил нанесенный ущерб в полном объеме.

Также в последний раз 18 апреля этого года С.Муслимов выплатил 4,5 миллиона манатов, которые были присвоены компаниями. Чеки выплаченной суммы были представлены в суд. Также эти компании выплатили 600 тысяч манатов причиненного ущерба. Суд направил запрос для получения окончательной информации по сумме, выплаченной компаниями по эпизоду растраты. Ответ на запрос пока не поступил и судебный процесс назначен на 15 мая.

Отметим, что Салим Муслимов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

После 13 месяцев заключения он был помещен под домашний арест из-за проблем со здоровьем.