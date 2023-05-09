Сколько ветеранов Второй мировой войны осталось в Азербайджане?

В настоящее время в Азербайджане живет 51 участник Второй мировой войны.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, всестороннее внимание и забота об участниках Второй мировой войны 1941-1945 годов являются одним из основных направлений социальной политики, проводимой в Азербайджане.

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