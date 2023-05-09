Объявленный в международный розыск мужчина экстрадирован в Азербайджан

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Генеральной прокуратурой Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мехмана Гасымова в Азербайджан в соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках расследуемого Службой государственной безопасности уголовного дела были выявлены обоснованные подозрения в совершении Мехманом Гусейновым преступления, предусмотренного статьями 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК.

Мехман Гасымов был задержан на территории Республики Грузия и 8 мая доставлен в Азербайджан.