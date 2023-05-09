В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 25 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, трое скончались, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 156 человек вылечились, 10 260 - скончались, число активных больных составляет 172.

За последние сутки в стране проведено 1500 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 599 421.