Взрыв в общежитии в Баку: есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в здании общежития на улице И. Анашкина, поселка Бакиханова Сабунчинского района города Баку.
Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией к месту происшествия были немедленно привлечены силы Службы спасения особого риска и Государственной противопожарной службы МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что по предварительной версии, в результате утечки бытового газа, не сопровождавшейся пожаром, произошли взрыв и разрушения на первом этаже двухэтажного здания общежития.
Силы МЧС извлекли из-под завалов тело одного человека, в результате инцидента два человека получили ранения.
Необходимые меры безопасности на месте приняты силами МЧС.
Ведется расследование происшествия.
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