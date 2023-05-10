В столичном поселке таксисту нанесли ножевые ранения
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В поселке Маштага Сабунчинского района столицы 31-летнему мужчине нанесли ножевые ранения.

Как сообщает сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, таксист Мамедов Эмиль Нурмамед оглу (1992 года рождения) получил удары ножом на почве возникшего с пассажиром конфликта.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Факт расследуется.