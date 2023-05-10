https://news.day.az/society/1562896.html В столичном поселке таксисту нанесли ножевые ранения
В столичном поселке таксисту нанесли ножевые ранения
В поселке Маштага Сабунчинского района столицы 31-летнему мужчине нанесли ножевые ранения.
Как сообщает сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, таксист Мамедов Эмиль Нурмамед оглу (1992 года рождения) получил удары ножом на почве возникшего с пассажиром конфликта.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Факт расследуется.
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