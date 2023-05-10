https://news.day.az/society/1563003.html Эльдар Азизов о будущем "хрущевок" в Баку
Эльдар Азизов о будущем "хрущевок" в Баку
В Баку около 3 тысяч "хрущевок".
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.
Глава ИВ Баку отметил, что в каждом из этих зданий проживает достаточное количество семей: "Этот вопрос на повестке, и в настоящее время по нему проводятся работы".
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