Эльдар Азизов о будущем "хрущевок" в Баку

В Баку около 3 тысяч "хрущевок".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

Глава ИВ Баку отметил, что в каждом из этих зданий проживает достаточное количество семей: "Этот вопрос на повестке, и в настоящее время по нему проводятся работы".