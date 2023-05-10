Центры ASAN появятся в Карабахе и Восточном Зангезуре

Как в Карабахском, так и Восточно-Зангезурском экономических районах будут построены Центры ASAN.

Об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, они будут строиться по мере восстановления освобожденных территорий.

"Как вы знаете, на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по восстановлению городов и сел, а также объектов культурного наследия. По мере восстановления городов и сел на этих территориях будут построены Центры ASAN - как в Карабахском экономическом районе, так и в Восточно-Зангезурском", - сказал он.

