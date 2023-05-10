https://news.day.az/society/1563097.html В азербайджанской армии прошли церемонии присяги - ФОТО - ВИДЕО
В азербайджанской армии прошли церемонии присяги - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, 10 мая в азербайджанской армии состоялись церемонии присяги новобранцев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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