Cемьи шехидов и инвалидов войны получили ключи от квартир и частных домов

Сегодня в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева министерством труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам войны было передано 100 квартир и частных домов в Говсанском жилом комплексе MİDA (Государственное агентство жилищного строительства), а также в Абшеронском, Шамкирском, Газахском, Гядабейском, Товузском, Уджарском, Евлахском, Ярдымлинском, Балакенском, Гахском, Бейляганском, Сабирабадском, Саатлинском, Шекинском и Тертерском районах.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в церемонии вручения документов на квартиры приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев и председатель Общественного совета при министерстве Эльшад Мамедов. А.Алиев подчеркнул большие заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в области создания и развития системы социальной защиты в нашей стране.

Было отмечено, что программа предоставления квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны была запущена в 90-х годах прошлого века по поручению великого лидера Гейдара Алиева и эти меры из года в год успешно продолжаются.

После 44-дневной войны, в которой наша армия под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала грандиозную Победу, по поручению главы государства началась реализация широкого пакета социальной поддержки семей шехидов и участников войны. В рамках данного пакета поддержки программа обеспечения квартирами и частными домами расширена в 5 раз. С начала 2021 года жильем обеспечиваются также семьи шехидов Отечественной войны Азербайджана и лица с инвалидностью в связи с этой войной. С учетом представленных сегодня квартир и частных домов после 44-дневной Отечественной войны семьям шехидов и инвалидам войны передано 4 тысячи 760 квартир и частных домов, в этом году - 260, а в целом за прошедший период - 13 тысяч 560 единиц жилья.

Согласно поручению главы государства, в 2023 году лицам из этой категории будет передано не менее 1500 квартир и частных домов.

Граждане, которым были предоставлены новые квартиры и частные дома, выразили Президенту Ильхаму Алиеву благодарность за постоянную заботу государства о них.