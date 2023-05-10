Важная новость для пассажиров бакинского метро

С учетом массовых культурных мероприятий, проводимых в столице по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня время работы Бакинского метрополитена будет продлено на один час.

Как сообщили Day.Az в среду в метрополитене, все станции метрополитена будут открыты для входа пассажиров в ночь на 11 мая до 01:00.

При необходимости на линии будут выпущены резервные поезда.