https://news.day.az/society/1563122.html Важная новость для пассажиров бакинского метро
Важная новость для пассажиров бакинского метро
С учетом массовых культурных мероприятий, проводимых в столице по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня время работы Бакинского метрополитена будет продлено на один час.
Как сообщили Day.Az в среду в метрополитене, все станции метрополитена будут открыты для входа пассажиров в ночь на 11 мая до 01:00.
При необходимости на линии будут выпущены резервные поезда.
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