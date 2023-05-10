Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 201 человек вылечился, 10 260 - скончались, число активных больных составляет 138.

За последние сутки в стране проведены 827 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 600 248.