Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1 человек.



Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получили 0, бустерную дозу - 1 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 0.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 962 793, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 991, вторую дозу получили 4 882 536, бустерную дозу - 3 403 080 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 186 человек.