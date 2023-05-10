С участием героев Карабахской войны состоялась премьера фильма "Əbədiyaşar Lider" по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

В Бакинском доме молодежи состоялась премьера документального фильма Амиля Искендерова "ƏBƏDİYAŞAR LİDER", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az. Фильм снят Alioglu Media Group.

В картине известные общественные деятели, представители культуры и науки говорят об огромном вкладе великого лидера Гейдара Алиева во всех сферах деятельности страны, делятся воспоминаниями об основателе независимого азербайджанского государства, выдающемся государственном деятеле Гейдаре Алиеве, который навсегда останется в памяти народа как мудрый лидер, спаситель народа, историческая личность, создавшая своей жизнью и деятельностью высокий пример верности, привязанности к Родине.

В мероприятии, организованном EMEDIA GROUP в рамках проекта "Sən Elə Bir Zirvəsən", приняли участие общественные деятели, творческая интеллигенция и молодежь, герои Карабахской войны.

Ссылка на фильм https://www.youtube.com/watch?v=o2sFtgrfu5Y