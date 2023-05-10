В Шуше состоялся салют в честь 100-летия Гейдара Алиева

Во второй день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше был организован салют в связи со 100-летием со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, салют можно было наблюдать со всей территории города.

Салют окрасил небо города Шуша в яркие цвета и был с большим интересом встречен участниками Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".