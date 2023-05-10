https://news.day.az/society/1563238.html В Шуше состоялся салют в честь 100-летия Гейдара Алиева - ФОТО
В Шуше состоялся салют в честь 100-летия Гейдара Алиева - ФОТО
Во второй день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше был организован салют в связи со 100-летием со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, салют можно было наблюдать со всей территории города.
Салют окрасил небо города Шуша в яркие цвета и был с большим интересом встречен участниками Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".
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