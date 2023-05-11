На некоторых улицах Баку затруднено движение

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Круг "20 января";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".