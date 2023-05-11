https://news.day.az/society/1563309.html Когда 9-классники сдадут экзамен?
Когда 9-классники сдадут экзамен?
14 мая состоятся очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования
Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, экзамены пройдут в 15 городах и районах страны.
В них примут участие 14 328 человек.
Для управления экзаменационным процессом назначены 56 общих руководителей экзаменов, 1 340 преподавателей-контролеров, 213 технических работников.
Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.
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