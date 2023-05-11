https://news.day.az/society/1563323.html Минтруда о количестве выделяемых выплат в электронной форме за 2023 год
Минтруда о количестве выделяемых выплат в электронной форме за 2023 год
За январь-апрель 2023 года через электронную систему в проактивном порядке назначено 58,8 тысячи пенсий, пособий и стипендий.
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них было назначено 12,8 тысячи пенсий, 46 тысяч пособий и стипендий.
Отметим, что с начала 2019 года министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана было электронизировано назначение пенсий, а затем и пособий и стипендий.
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