Минтруда о количестве выделяемых выплат в электронной форме за 2023 год

За январь-апрель 2023 года через электронную систему в проактивном порядке назначено 58,8 тысячи пенсий, пособий и стипендий.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них было назначено 12,8 тысячи пенсий, 46 тысяч пособий и стипендий.

Отметим, что с начала 2019 года министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана было электронизировано назначение пенсий, а затем и пособий и стипендий.