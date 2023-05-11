МВД изъяло крупную партию наркотиков

Главное управление МВД по борьбе с наркотиками за месяц изъяло из незаконного оборота 400 кг наркотических средств, стоимость которых на "черном" рынке составляет 15 миллионов манатов.

Об этом Day.Az сообщили в МВД Азербайджана.

Ранее сообщалось о том, что предотвращен контрабандный ввоз в страну 160 кг наркотических средств (100 кг марихуаны и 60 кг опиума).

Представляем кадры с операции задержания Тарлана Хасмамедова, организовавшего ввоз этих наркотических средств в Азербайджан.

Во время операций, проведенных в течение месяца задержаны 49 человек, занимавшихся контрабандой наркотических средств. Из незаконного оборота было изъято 400 кг наркотических средств, психотропных веществ, а также 3600 таблеток экстази и метадона.