Основные принципы космической деятельности в Азербайджане определены в новом законопроекте

Названы принципы осуществления космической деятельности в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az, данный вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О космической деятельности", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, космическая деятельность осуществляется на основе таких принципов, как использование космического пространства в мирных целях; защита национальных интересов; эффективное использование космических ресурсов; безопасность космической деятельности и промышленности, снижение воздействия космического мусора на окружающую среду.