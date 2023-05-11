https://news.day.az/society/1563414.html К сведению суббакалавров
К сведению суббакалавров
Началась регистрация суббакалавров, желающих поступить в высшие учебные заведения.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.
Прием электронных заявок будет проводиться до 31 июля.
Следует отметить, что информация об образовании суббакалавра автоматически поступает из государственной электронной информационной системы "Студент-Выпускник".
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