К сведению суббакалавров

Началась регистрация суббакалавров, желающих поступить в высшие учебные заведения.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Прием электронных заявок будет проводиться до 31 июля.

Следует отметить, что информация об образовании суббакалавра автоматически поступает из государственной электронной информационной системы "Студент-Выпускник".