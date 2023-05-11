Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем 16-20 ° тепла. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки. Есть вероятность гроз и града, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, местами до 15° тепла.