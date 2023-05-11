Пора поторопиться с арендой загородных домов

К летнему сезону обычно наблюдается рост цен на аренду загородных домов. Эта тенденция сохраняется уже много лет, сказал Trend в среду эксперт по недвижимости Рамиль Османлы, передает Day.Az.

"В начале сезона спрос на загородные и частные дома растет, что влечет за собой рост цен. Ближе к концу мая мы будем наблюдать рост цен на аренду загородных и частных домов. Люди в первую очередь хотят, чтобы дом находился рядом с морем, поэтому рост цен на аренду будет наблюдаться в основном в селах и поселках, расположенных недалеко от моря. По сравнению с зимним сезоном арендная плата в этих местах вырастет с 30 процентов до более чем вдвое. Цена также варьирует в зависимости от условий, количества этажей", - сказал он.

Османлы отметил, что касательно арендуемого жилья в регионах страны, люди в основном арендуют частные дома в горных и предгорных районах с высоким туристическим потенциалом.

"Суточная аренда дома варьирует от 30 до 300 манатов в зависимости от условий", - сказал он.