Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями

Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", который проходит в Шуше уже 3-й день, также запомнился интересными выступлениями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня на фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, во время мероприятий, охватывающих различные пространства в городе Шуша, выступили группа "Натиг ритм", Энвер Садыгов и инструментальный ансамбль "Гайтагы".

Отметим, что в рамках фестиваля, который начался 9 мая, состоялись концертные программы, выставки и различные презентации.