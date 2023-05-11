Очень приятно быть свидетелем восстановительных работ в Карабахе

Я впервые нахожусь в Карабахе, и печально видеть те масштабные разрушения, которым подверглась эта территория.

Об этом сказал Trend в четверг шведская путешественница, находящаяся с группой других международных путешественников в Карабахе, передает Day.Az.

"Но мы также являемся свидетелями восстановительно-реставрационных работ, проводимых здесь. Очень приятно наблюдать за тем, как люди очищают эти земли от мин, восстанавливают территории", - сказала она.

Отметим, что международные путешественники из организации "Club 100" находятся с визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре. Делегацию возглавляет Бенгт Хильдебранд, которая представлена в правлении "Клуба 100". Этот престижный региональный клуб объединяет международных путешественников скандинавского происхождения. Поездка началась с Физулинского района.

Участники поездки увидят последствия армянской оккупации. Им будет предоставлена информация о восстановительных работах, проводимых азербайджанским государством на землях, освобожденных от оккупации. Путешественники также смогут понаблюдать за процессом разминирования в Физули. Затем планируется посещение Азыхской пещеры в Ходжавендском районе, города Агдам, а также встреча с семьями, возвращенными в село Талыш.

В течение трех дней делегация планирует посетить Физули, Ходжавенд, Агдам, Тертер, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Джебраил.

Эта поездка имеет исключительное значение для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках "черного туризма". За прошедшие два года шесть раз были организованы поездки в Карабах и Восточный Зангезур представителей крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, Nomadmania, Турецкого клуба путешественников, британского клуба "Piki Reels". В 2021 году была организована одна поездка, в 2022 году - 4, в 2023 году - одна поездка. Данная поездка является уже седьмой по счету.