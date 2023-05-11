https://news.day.az/society/1563533.html Названы сроки завершения строительства автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала
Названы сроки завершения строительства автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала
Строительство автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала планируется завершить до конца 2025 года.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на очередном общественном слушании, посвященном реконструкции автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, сказал директор Научно-исследовательского центра "Гидротранспроект", заместитель председателя ОАО "Evroskom" Натиг Алиев.
"Пересадка деревьев и другие работы требуют времени, но мы постараемся завершить строительство дороги к концу 2025 года", - сказал он.
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