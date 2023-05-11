https://news.day.az/society/1563537.html Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев
Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев
В управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана по делам, не связанным с уголовным преследованием, было проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев в 4 районах и городах республики.
Как сообщили в четверг Day.Az в ведомстве, в ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки 370 деревьев в Исмаиллы, Габале, Лерике и Насиминском районе города Баку был нанесен ущерб на сумму более 90 тысяч манатов.
В связи с этим возбуждены уголовные дела, которые направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.
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