В одном из районов Азербайджана выпал град

В Дашкесанском районе выпал град.

Как передает Day.Az, сегодня вечером, примерно через 10-15 минут после проливного дождя на село Дасдафур обрушился град.

Также в результате проливных дождей на село Гушчу сошли сели.

В настоящее время в западном регионе сохраняется дождливая погода.