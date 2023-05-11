https://news.day.az/society/1563568.html В одном из районов Азербайджана выпал град
В одном из районов Азербайджана выпал град
В Дашкесанском районе выпал град.
Как передает Day.Az, сегодня вечером, примерно через 10-15 минут после проливного дождя на село Дасдафур обрушился град.
Также в результате проливных дождей на село Гушчу сошли сели.
В настоящее время в западном регионе сохраняется дождливая погода.
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