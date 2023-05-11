https://news.day.az/society/1563583.html Землетрясение ощутили в Нахчыване
Землетрясение ощутили в Нахчыване
Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось в Нахчыване.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.
По данным Бюро исследования землетрясений, в 20:17 по местному времени в 30 км к юго-западу от станции Гейдарабад, на территории Ирана было зафиксировано землетрясение.
Землетрясение ощущалось в районах Гейдарабад, Садарак и Шахбуз Нахчыванской АР силой до 3 баллов. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на глубине глубине 10 км.
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