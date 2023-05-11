В рамках фестиваля «Харыбюльбюль» состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра

11 мая в рамках Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше с концертной программой выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Day.Az, концертная программа была представлена в усадебном комплексе Мехмандаровых, открытие которого после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева, состоялось два дня назад.

Особенно знаменательным выступление оркестра сделало то, что Азербайджанским государственным симфоническим оркестром дирижировал представитель рода Мехмандаровых, лауреат международных конкурсов, дирижер Мустафа Мехмандаров. Отметив, что испытывает чувство гордости от того, что находится на земле своих предков, дирижер, делясь впечатлениями, сказал: "Как вы знаете, в эти дни в Шуше проводится грандиозное мероприятие. Я очень счастлив, что являюсь участником такого мероприятия. Признаюсь, никогда не думал, что когда-то смогу выступить с концертом в Шуше. Я получил огромное удовольствие от концерта, где выступил с коллективом Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, дирижером которого я являюсь".

"Я выражаю глубокую признательность нашему Президенту за ремонт и реставрацию имения на самом высоком уровне. Вся работа выполнена с большим вкусом и изяществом. Уверен, что усадебный комплекс и впредь будет открыт для гостей и здесь будут проводиться грандиозные мероприятия. В то же время знаменательно и то, что этот памятник архитектуры будет передан будущим поколениям".

На концерте прозвучали "Аразбары" Узеира Гаджибейли, струнная симфония "Памяти Низами" Фикрета Амирова, "Лирический танец" Ниязи, "Колыбельная" Тофика Кулиева, фрагменты из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли и народная песня "Сары гялин".

Зрители встретили концертную программу тепло и с большим интересом.