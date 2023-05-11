Тяжелое ДТП в Азербайджане

В результате аварии в Джалилабаде пострадали рабочие, работавшие на картофельных полях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной версии, причиной аварии стала неисправность в рулевом управлении микроавтобуса.

В результате микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали 8 человек.

Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Билясуварского района.

По данному факту проводится расследование.

Тем временем, установлены личности пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Джалилабаде.

Пострадавшие - жители села Зехметабад Билясуварского района.