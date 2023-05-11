https://news.day.az/society/1563600.html Тяжелое ДТП в Азербайджане - ИМЕНА ПОСТРАДАВШИХ - ФОТО
Тяжелое ДТП в Азербайджане - ИМЕНА ПОСТРАДАВШИХ - ФОТО
В результате аварии в Джалилабаде пострадали рабочие, работавшие на картофельных полях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной версии, причиной аварии стала неисправность в рулевом управлении микроавтобуса.
В результате микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадали 8 человек.
Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Билясуварского района.
По данному факту проводится расследование.
Тем временем, установлены личности пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Джалилабаде.
Пострадавшие - жители села Зехметабад Билясуварского района.
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