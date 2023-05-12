Сколько родителей не выполняющих свои обязанности взято под надзор?

В прошлом году было выявлено 685 детей, попрошайничающих на улицах.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в ежегодном отчете "О борьбе с торговлей людьми" Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Было отмечено, что в отчетном году в ходе рейдов по предупреждению эксплуатации детского труда были выявлены 685 детей, которые, оставаясь вне внимания семей, педагогических и социальных средств воздействия, попрошайничали на улицах, а также 232 родителя, создавших для этого условия

В результате в комиссии при местных органах исполнительной власти, органы опеки и попечительства было направлено 619 материалов, а 48 человек, не выполняющих свои родительские обязанности, были привлечены к административной ответственности и взяты под надзор полиции.

В ходе проведенных разбирательств не было выявлено фактов привлечения детей к попрошайничеству со стороны посторонних лиц.