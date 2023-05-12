https://news.day.az/society/1563687.html Парламент принял отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми
Парламент принял отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми
Милли Меджлис Азербайджана принял ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.
Как сообщает Day.Az, отчет представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.
Он отметил в ходе представления отчета, что в Азербайджане усилены меры по борьбе с торговлей людьми, проведена просветительская работа в этой сфере и усовершенствована законодательная база.
После обсуждения отчет был вынесен на голосование и принят.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре