Скольким лицам причастным к торговле людьми предъявлены обвинения?
В прошлом году суды вынесли обвинительные приговоры 12 лицам, привлеченным к ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежегодном отчете "О борьбе с торговлей людьми" Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В докладе отмечается, что из них 9 человек были приговорены к срокам от 7 до 10 лет, один человек - к 3 годам лишения свободы, 1 - к ограничению свободы, 1 человеку отбытие наказания было отсрочено до достижения находящимся на его попечении ребенком 14-летнего возраста.
Из 23 разыскиваемых по этим преступлениям обвиняемых задержаны 9, продолжается розыск остальных лиц.
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