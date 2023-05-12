Похоронен шехид Орхан Новрузализаде

Ставший вчера шехидом азербайджанский военнослужащий Орхан Новрузализаде похоронен в Агстафе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, тело шехида было доставлено в дом, где он жил в Агстафинском районе.

В доме прошла церемония прощания. Затем шехид был похоронен на кладбище в Агстафе.

Отметим, что 11 мая в результате провокации подразделений ВС Армении стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Орхан Эльхан оглу Новрузализаде.