https://news.day.az/society/1563740.html Похоронен шехид Орхан Новрузализаде - ВИДЕО
Похоронен шехид Орхан Новрузализаде - ВИДЕО
Ставший вчера шехидом азербайджанский военнослужащий Орхан Новрузализаде похоронен в Агстафе.
Как сообщает в пятницу Day.Az, тело шехида было доставлено в дом, где он жил в Агстафинском районе.
В доме прошла церемония прощания. Затем шехид был похоронен на кладбище в Агстафе.
Отметим, что 11 мая в результате провокации подразделений ВС Армении стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Орхан Эльхан оглу Новрузализаде.
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