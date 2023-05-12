Чарующий шарм ночного Лачина

В освобожденном от почти 30-летней оккупации Лачине сегодня ведутся масштабные строительно-восстановительные работы и благоустройство. Итоги работы, проделанной с особым вкусом за короткий срок, восхищают.

Лачин, запомнившийся нам в облике 1980-х и 1990-х годов, превращается в туристический край. Ночи этого города, в период оккупации окутанные тьмой, теперь светлы как день.

Как передает Day.Az, региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ представляет фотокадры ослепительных ночных видов Лачина.