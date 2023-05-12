Хорошая новость для работников здравоохранения

Продлен срок выдачи надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), продлен до 1 июля. Ранее этот срок был установлен до 1 мая.