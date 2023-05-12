https://news.day.az/society/1563764.html Хорошая новость для работников здравоохранения
Хорошая новость для работников здравоохранения
Продлен срок выдачи надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), продлен до 1 июля. Ранее этот срок был установлен до 1 мая.
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