Стали доступны результаты экзаменов учащихся 9-х классов

Обнародованы результаты выпускных экзаменов по уровню общего (9-летнего) среднего образования, проведенных 16 апреля.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, участвовавшие в экзаменах учащиеся 9-х классов могут ознакомиться с результатами экзаменов по ссылке.

Участники экзаменов могут узнать свой рабочий номер здесь.

С результатами экзаменов (общий балл по каждому предмету) также можно ознакомиться, отправив SMS с указанным в пропускном листе кодом на номер 7727 мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).