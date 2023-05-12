https://news.day.az/society/1563815.html Стали доступны результаты экзаменов учащихся 9-х классов
Стали доступны результаты экзаменов учащихся 9-х классов
Обнародованы результаты выпускных экзаменов по уровню общего (9-летнего) среднего образования, проведенных 16 апреля.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, участвовавшие в экзаменах учащиеся 9-х классов могут ознакомиться с результатами экзаменов по ссылке.
Участники экзаменов могут узнать свой рабочий номер здесь.
С результатами экзаменов (общий балл по каждому предмету) также можно ознакомиться, отправив SMS с указанным в пропускном листе кодом на номер 7727 мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
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