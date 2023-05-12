МЧС обратилось к населению

По информации Национальной гидрометеорологической службы, с вечера 13 мая до утра 15 мая на территории страны ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный ветер, осадки, в ряде районов интенсивные, гроза, повышение уровня воды в реках, на некоторых реках паводки.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

"В этой связи министерство обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями, также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, для защиты от паводков и селей в некоторых реках из-за осадков рекомендуется держаться подальше от опасных мест, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Также во избежание поражения молнией рекомендуется отключить от сети электроприборы, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а для этого оставайтесь в относительно низменных местах, а находясь в автомобиле, рекомендуется остановить машину, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

Не забывайте: Пренебрежение правилами опасно для жизни!

В случае опасности звоните 112!", - говорится в сообщении МЧС.