В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке трассы Баку-Газах, проходящем через село Пирсаат Гаджигабульского района.

Автомобиль "Hyundai", которым управляла жительница Баку Алиева Вафа Фархад гызы (1983 г.р.), столкнулся с фурой, а затем врезался в железное ограждение. В результате 15-летняя дочь водителя скончалась на месте происшествия. В.Алиева госпитализирована в Ширванскую городскую больницу.

По факту проводится расследование.