https://news.day.az/society/1563877.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, погибла 15-летняя девушка - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, погибла 15-летняя девушка - ФОТО
В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке трассы Баку-Газах, проходящем через село Пирсаат Гаджигабульского района.
Автомобиль "Hyundai", которым управляла жительница Баку Алиева Вафа Фархад гызы (1983 г.р.), столкнулся с фурой, а затем врезался в железное ограждение. В результате 15-летняя дочь водителя скончалась на месте происшествия. В.Алиева госпитализирована в Ширванскую городскую больницу.
По факту проводится расследование.
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