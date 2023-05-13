https://news.day.az/society/1563924.html Ночное ДТП в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
Ночное ДТП в Баку, есть пострадавшие - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована на проспекте 8 ноября,
Столкнулись легковые автомобили марки "Мерседес" и "ВАЗ-2106". В результате аварии "ВАЗ-2106" пришел в негодность. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Детали инцидента расследуются.
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