Ночное ДТП в Баку, есть пострадавшие

В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована на проспекте 8 ноября,

Столкнулись легковые автомобили марки "Мерседес" и "ВАЗ-2106". В результате аварии "ВАЗ-2106" пришел в негодность. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Детали инцидента расследуются.