Как изменится погода в Баку в ближайшие дни?

С вечера 13 мая до утра 15 мая в Баку и на Абшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Вечером 13-го и 14 мая местами вероятен дождь.

Как сообщили Day.Az в субботу в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана с 13 мая до вечера 15 мая временами ожидаются осадки.

Местами возможны ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Западный ветер временами будет усиливаться до 18-23 м/с. В реках возможен подъем уровня воды, на некоторых малых реках - кратковременные паводки.