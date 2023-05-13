ДТП в Агджабеди, погибли 2 человека

В Агджабеди произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Гарадолаг.

Cообщается, что в результате аварии погибли 2 человека. На место происшествия были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту проводится расследование.