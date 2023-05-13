https://news.day.az/society/1564048.html ДТП в Агджабеди, погибли 2 человека - ФОТО
ДТП в Агджабеди, погибли 2 человека - ФОТО
В Агджабеди произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Гарадолаг.
Cообщается, что в результате аварии погибли 2 человека. На место происшествия были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту проводится расследование.
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