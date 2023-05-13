В Бельгии пропал гражданин Азербайджана

Пропал без вести азербайджанец, проживающий в Бельгии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Мамедов Низами Ибрагим оглу (1989 г.р.) проживал в Брюсселе. В последний раз его видели 5 дней назад, 8 мая, на территории клиники на окраине города.

Сестра пропавшего без вести Севиль Аббасова сообщила АПА, что ее брат некоторое время назад получил черепно-мозговую травму в автокатастрофе, страдает потерей памяти и дезориентацией.

Об исчезновении Низами Мамедова сообщили в посольство Азербайджана в Бельгии и полиции.

Тех, кто его видел, просят сообщить по телефону +994 55 757 69 23.