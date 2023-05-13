Молния поразила школу в Загатале

В Загатале в здании школы вспыхнул пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в 20:40 вспыхнул пожар на крыше здания средней школы № 4 поселка Алиабад.

Для тушения пожара на место происшествия привлечены две пожарные машины и личный состав Загатальской районной государственной пожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Тем временем, стала известна причина пожара в школе в Загатале. В здание ударила молния.

Трехэтажная школа на 360 ученических мест была сдана в эксплуатацию в 2007 году.

В настоящее время в школе обучается 190 учеников.

По информации, полностью сгорела кровля здания школы.

Предотвращено проникновение огня в классные комнаты.