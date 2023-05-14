Сегодня более 14 тысяч учащихся и выпускников сдают экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, что в экзаменах, организованных в 15 городах и районах, примут участие 14 тысяч 328 человек.

Также 14 мая пройдут:

- вступительный экзамен в колледжи на базе 9-летнего образования для выпускников предыдущих лет;

- дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе по языку, отличному от того, который они сдали на выпускном экзамене;

- дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

- выпускной экзамен для учащихся IX классов текущего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в апреле, и обратились в центр по этому поводу;

- выпускной экзамен для лиц, желающих принять участие в итоговой аттестации по IX классу в порядке экстерната;

- выпускной экзамен для выпускников IX классов предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и обратились в Центр по этому поводу.

Экзамены начнутся в 11:00. В 10:45 завершится режим пропуска. Прибывшие после этого не допускаются в здание экзамена.

В сегодняшних экзаменах также примут участие 23 абитуриента с физическими ограничениями (с нарушениями зрения, нарушениями слуха и другими).

Всего к проведению экзаменов привлечено 56 общих руководителей экзаменов, 179 руководителей экзаменов, 1340 руководителей-преподавателей, 157 сотрудников режима пропуска и 56 представителей зданий.

Экзамены проводятся в городах Баку, Шеки, Ленкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, в Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и в Нахчыванской Автономной Республике.