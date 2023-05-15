В Баку мужчина в маске ограбил женщину

В Сабунчинском районе Баку произошло дерзкое ограбление.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зарегистрирован в поселке Бина.

Так, на территории рынка Боллуг неизвестный в маске напал на Новрузову Парвану Атабала гызы 1992 года рождения. Он нанес женщине несколько ударов кулаком и сбежал с территории, забрав у жертвы ручную кладь. В тяжелом состоянии женщину поместили Сабунчинскую районную больницу.

По данному факту проводится расследование в Управлении полиции Сабунчинского района.