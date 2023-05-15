На каких улицах Баку затруднено движение?

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Проспект Гасан бека Зардаби, в направлении парка Мусабекова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

12. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

13. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".