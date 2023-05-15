https://news.day.az/society/1564349.html В Азербайджане выпал снег
В Азербайджане выпал снег
Со вчерашнего вечера в высокогорных районах Губинского и Гусарского районов выпал снег.
Осадки зафиксированы в основном в районах, расположенных на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.
Жители села Хыналыг сообщили АПА, что высота снегжного покрова в населенном пункте составила 2-3 сантиметра, передает Day.Az.
Температура ниже, чем в предыдущие дни.
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