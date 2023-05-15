В Азербайджане выпал снег

Со вчерашнего вечера в высокогорных районах Губинского и Гусарского районов выпал снег.

Осадки зафиксированы в основном в районах, расположенных на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.

Жители села Хыналыг сообщили АПА, что высота снегжного покрова в населенном пункте составила 2-3 сантиметра, передает Day.Az.

Температура ниже, чем в предыдущие дни.