Вниманию желающих стать магистрами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил регистрацию для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуры высших учебных заведений и НАНА на 2023/2024 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, прием заявок бакалавров для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру проводится посредством интернета до 23:59 25 мая.

Желающие принять участие во второй попытке экзамена бакалавры, которые в феврале 2023 года подали документы для участия в вступительном экзамене, вносят плату за участие в экзамене в "Личном кабинете" и проходят регистрацию на соответствующей странице сайта ГЭЦ.

Бакалаврам, не прошедшим регистрацию для участия в первой попытке вступительного экзамена, могут пройти регистрацию на странице, создав "Личный кабинет".